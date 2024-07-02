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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Belani'yi kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani'yi kabul etti.

Seval Ocak  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Belani'yi kabul etti

TBMM

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamında kabul ettiği Belani ile görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.

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