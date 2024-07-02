TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Belani'yi kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani'yi kabul etti.
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Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamında kabul ettiği Belani ile görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız @NumanKurtulmus, Cezayir’in Ankara Büyükelçisi Amar Belani’yi kabul etti. pic.twitter.com/qIrFc9raG3— TBMM (@TBMMresmi) July 2, 2024