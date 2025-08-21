Dolar
Politika, Kurumsal Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz'ü kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü kabul etti.

21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz'ü kabul etti

TBMM

Kurtulmuş'un makamında gerçekleşen görüşmede, Karagöz, Anadolu Ajansının çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ile AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan da yer aldı.

