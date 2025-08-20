Dolar
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Komisyonda konuşulmamış konuları konuşulmuş gibi ortaya koymak açık bir provokatörlüktür

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Komisyonda konuşulmamış, hiçbir anında komisyon üyeleri tarafından paylaşılmamış konuları konuşulmuş gibi ortaya koymak açık bir provokatörlüktür." ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Sarı  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

