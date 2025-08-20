TBMM Başkanı Kurtulmuş: Komisyonda konuşulmamış konuları konuşulmuş gibi ortaya koymak açık bir provokatörlüktür
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Komisyonda konuşulmamış, hiçbir anında komisyon üyeleri tarafından paylaşılmamış konuları konuşulmuş gibi ortaya koymak açık bir provokatörlüktür." ifadelerini kullandı.
TBMM
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, X’de @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.