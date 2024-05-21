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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Büyük Çerkes Sürgünü'nü unutmadık ve unutturmayacağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çerkes Sürgünü'nün 160. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Ertuğrul Subaşı  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Büyük Çerkes Sürgünü'nü unutmadık ve unutturmayacağız

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Ana vatanlarından koparılmalarının 160'ıncı yılında, Çerkes kardeşlerimizin hüznünü derinden hissediyorum. Sürgün sırasında hayatını kaybeden masumları rahmetle anıyor, geride kalan torunlarının dinmeyen acılarını paylaşıyorum. İnsanlık tarihinin utanç vesikalarından biri olan Büyük Çerkes Sürgünü'nü unutmadık ve unutturmayacağız."

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