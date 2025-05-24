TBMM Başkanı Kurtulmuş, emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Ayhan'ın cenazesine katıldı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Ayhan'ın cenaze namazına katıldı.
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
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"Dar-ı bekaya irtihal eden, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Halis Ayhan Hocaefendi'yi dualarla Hakk'a uğurladık. Halis Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.