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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Ayhan'ın cenazesine katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Ayhan'ın cenaze namazına katıldı.

Oğuzhan Sarı  | 24.05.2025 - Güncelleme : 24.05.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Ayhan'ın cenazesine katıldı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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"Dar-ı bekaya irtihal eden, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Halis Ayhan Hocaefendi'yi dualarla Hakk'a uğurladık. Halis Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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