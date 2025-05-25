TBMM Başkanı Kurtulmuş, Necip Fazıl Kısakürek'i andı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefatının 42. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i andı.
TBMM
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Şair, dava ve aksiyon adamı Necip Fazıl Kısakürek'i vefatının yıl dönümünde rahmetle ve minnetle anıyoruz. Necip Fazıl, Anadolu'nun ruh köklerini iyi bilen, kalemini ve kelamını milletimizin yeniden ayağa kalkmasına adayan, şiirleri ve konferanslarıyla büyük ufuklar açan müstesna bir değerimizdi. Vefatının üzerinden geçen 42 yıla rağmen asla unutulmayan Üstad, eserleriyle nesillere yol göstermeye devam etmektedir. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."
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Şair, dava ve aksiyon adamı #NecipFazılKısakürek’i vefatının yıl dönümünde rahmetle ve minnetle anıyoruz.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) May 25, 2025
Necip Fazıl, Anadolu’nun ruh köklerini iyi bilen, kalemini ve kelâmını milletimizin yeniden ayağa kalkmasına adayan, şiirleri ve konferanslarıyla büyük ufuklar açan müstesna… pic.twitter.com/OzOnC55Jbz