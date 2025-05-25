Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 42'nci yılında Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle yad etti.
Istanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair, yazar ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 42'nci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Eserleriyle, fikirleriyle, ufku ve mücadele azmiyle bugün bile kitlelere tesir eden, yön veren, yol gösteren Üstat Necip Fazıl’ı vefatının 42’nci yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Mevla, üstadımızın mekânını cennet eylesin… pic.twitter.com/Yguapz4qZB— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 25, 2025
Erdoğan paylaşımında, "Eserleriyle, fikirleriyle, ufku ve mücadele azmiyle bugün bile kitlelere tesir eden, yön veren, yol gösteren Üstat Necip Fazıl'ı vefatının 42'nci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Mevla, üstadımızın mekanını cennet eylesin." ifadelerine yer verdi.
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