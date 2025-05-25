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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 42'nci yılında Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle yad etti.

Koray Taşdemir  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı

Istanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair, yazar ve fikir adamı Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 42'nci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan paylaşımında, "Eserleriyle, fikirleriyle, ufku ve mücadele azmiyle bugün bile kitlelere tesir eden, yön veren, yol gösteren Üstat Necip Fazıl'ı vefatının 42'nci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Mevla, üstadımızın mekanını cennet eylesin." ifadelerine yer verdi.

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