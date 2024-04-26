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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bolivya Senato Başkanı Rodriguez ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı dolayısıyla İstanbul'da bulunan Bolivya Senato Başkanı Andronico Rodriguez ile bir araya geldi.

Ali Kemal Akan  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bolivya Senato Başkanı Rodriguez ile görüştü

İstanbul

Konferans kapsamında gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Bolivya arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ile İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarına yönelik katliam boyutlarına varan saldırıları ve Filistinlilerin yaşadığı insanlık krizleri ele alındı.

Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştiren Rodriguez'i İstanbul'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, ayrıca genç yaşta meclis başkanı olmasının da memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı'na 14 meclis ve senato başkanı, 8 meclis başkan yardımcısı ve dünyanın dört bir yanından 600'e yakın milletvekilinin katıldığını, bu ve benzeri konferanslarla Filistin davasında sonuç alabilmeyi arzuladıklarını ifade eden Kurtulmuş, Bolivya'nın Filistin davasına verdiği destek dolayısıyla da teşekkür etti.

Kurtulmuş ve Rodriguez, Filistin'de acil olarak ateşkesin hemen sağlanması ve başta sağlık, gıda ve temizlik malzemeleri olmak üzere temel insani malzemelerin süratle Gazze'deki halka ulaştırılması konusunda ortak görüş bildirdi.

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