TBMM Başkanı Kurtulmuş ASELSAN BAE Ofisi'nin açılışını yaptı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de ASELSAN BAE Ofisi’nin açılışını gerçekleştirdi.
Abu Dabi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Abu Dabi’de, Al Reem Adası'ndaki Tamouh Tower’a geçti.
Kurtulmuş, burada, ASELSAN BAE Ofisi’nin açılışını yaptı.
Açılışta, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ve davetliler yer aldı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün’den ofisin çalışmaları ve savunma sanayi yatırımlarına ilişkin bilgi aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.