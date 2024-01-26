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Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınacak İsrail polisi, cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa’da gitmek isteyen Filistinlilere kısıtlama getiriyor. Vadi el-Cevz mahallesinden yayındayız
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Politika

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den UAD'nin İsrail kararı öncesi açıklama

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında açılan soykırım davasında açıklanacak ihtiyati tedbir kararına ilişkin "Karar uluslararası hukukun güvenoyundan geçtiği bir karar olma özelliği de taşıyor" dedi.

Kemal Karadağ  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den UAD'nin İsrail kararı öncesi açıklama

TBMM

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı soykırım davasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uluslararası Adalet Divanının ihtiyati tedbire ilişkin kararını bugün açıklayacağını hatırlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Tarihi bir karar verecek olan Divanın, Gazze'deki Filistin halkının tamamen yok edilmesinin önüne geçecek adımların atılmasını sağlayacak kararı, aynı zamanda uluslararası hukukun güvenoyundan geçtiği bir karar olma özelliği de taşıyor. Uluslararası adaletin bekçiliğini yapan Uluslararası Adalet Divanının Gazze'deki çatışmaların sonlanması, soykırıma karışanların cezalandırılması, yerlerinden edilenlerin güven içerisinde geri dönebilmesi ve insani yardımların Gazzelilere ulaşımının temin edilmesine yönelik tedbirlere hükmetmesinin kaçınılmaz olduğu görülüyor."

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