Dolar
33.02
Euro
35.77
Altın
2,374.92
ETH/USDT
3,298.20
BTC/USDT
67,759.00
BIST 100
10,733.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin FC Lugano ile yapılacak rövanş maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde son idmanını yapıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 16’56” - VTR
logo
Politika

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımının, "en hafif tabirle hadsizlik ve ahlaksızlık" olduğunu belirtti.

Ahmet Buğra Olaç  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki

TBMM

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanının, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehditvari açıklaması en hafif tabir ile hadsizliktir, ahlaksızlıktır. 10 ayı aşkın süredir işledikleri soykırım, savaş ve insanlığa karşı suçlarının yanına, ahlaksız açıklamalarını ekleyen siyonist İsrailli yetkililer, tarihin en kanlı katliamını işleyenler olarak anılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Siyonist İsrail Devleti ve İsrailli yetkililerin uluslararası mahkemelerde yargılanacağına işaret eden Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu ve hükümeti sanık sandalyesine oturacaklardır. Soykırımcı İsrailli yetkililerin sonu, soykırımcı Hitler gibi olacaktır. İnsanlık vicdanında mahkum olanlar hukuk önünde de mahkum olacaklardır. Bu savaş suçlularının; ülkemizin ve bizatihi Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin'e olan desteğinden, uluslararası toplumu bu meseleye ilişkin harekete geçirmesinden rahatsız olduklarını biliyor ve görüyoruz. Soykırımcı İsraillilere, Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle sesleniyoruz; 'Hiçbir güç kalbimizden Kudüs sevgisini sökemeyecektir. Hiçbir güç İsrail'in barbarlıklarını tüm dünyaya anlatmamıza engel olamayacaktır' ve inanıyoruz ki kazanan Filistin olacaktır, kazanan insanlık olacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bursa'da İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın çıktı
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
TİHEK'ten, "haşemayla havuza girme engeline" son 3 yılda 10 ihlal kararı
"Uluslararası Türk Dünyası Yaz Okulu"nun açılışı İstanbul'da yapıldı

Benzer haberler

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki

Çin, QUAD ülkelerini bölgesel gerginlik oluşturdukları yönünde eleştirdi

Venezuela'daki seçimlere uluslararası alandan farklı tepkiler

Rus Ortodoks Kilisesinden Paris Olimpiyatlarının açılışında yaşananlara tepki

Rus Ortodoks Kilisesinden Paris Olimpiyatlarının açılışında yaşananlara tepki
Kabine üyelerinden İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki

Kabine üyelerinden İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına tepki
Malatya'da sağlık çalışanları İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

Malatya'da sağlık çalışanları İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet