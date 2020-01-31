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Politika

TBMM AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Karayel'den ırkçı Yunan milletvekiline kınama

TBMM AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Karayel, "Bayrak, milletimizin kırmızı çizgisidir. Bu çizgiyi kim ihlal ederse, karşısında Türk milletini bulacaktır." dedi.

Ali Kemal Akan   | 31.01.2020
TBMM AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Karayel'den ırkçı Yunan milletvekiline kınama

TBMM

TBMM AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un, AP tarafından en sert şekilde kınanmasını ve hak ettiği şekilde cezalandırılmasını beklediklerini belirtti.

Karayel, yaptığı yazılı açıklamada, ırkçı Yunan milletvekili Lagos'un çirkin ve hadsiz eylemini nefretle kınadığını ifade etti.

Yüce Türk milletinin şanı ve onuru; birlik, beraberlik ve bağımsızlığının simgesi olan Türk bayrağına yönelik bu hadsiz eylemin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurgulayan Karayel, şunları kaydetti:

"Bayrak, milletimizin kırmızı çizgisidir. Bu çizgiyi kim ihlal ederse karşısında Türk milletini bulacaktır. Bu vahim hadisenin, çok sesliliğin ve çok kültürlülüğün savunucusu olması gereken Avrupa Parlamentosu çatısı altında gerçekleşmesi son derece üzücü ve düşündürücüdür. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslamofobinin Avrupa Birliğinde yeri olmamalıdır. Bu kapsamda beklentimiz, şanlı bayrağımıza yönelik bu menfur saldırının Avrupa Parlamentosu tarafından mümkün olan en sert şekilde kınanması ve failinin hak ettiği şekilde cezalandırılmasıdır."



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