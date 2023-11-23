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Politika

Tanzanya Büyükelçisi Bakari ile Kamboçya Büyükelçisi Sok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Büyükelçisi Iddi Seif Bakari ile Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok'u kabul etti.

Mehmet Tosun  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
Tanzanya Büyükelçisi Bakari ile Kamboçya Büyükelçisi Sok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Büyükelçisi Iddi Seif Bakari'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Bakari, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Kabulde, Büyükelçi Bakari, ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Sok, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Kabulde, Büyükelçi Chea Sok, ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

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