Siyasilerden, CHP Genel Başkanı Özel hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin açıklamalar
Siyasilerden, CHP Genel Başkanı Özel hakkında soruşturma başlatılmasına ilişkin açıklamalar
Ankara
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır. Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz." ifadelerini kullandı.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki
- İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'mıza dönük çirkin ve saygısız sözlerini lanetliyoruz. Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve yargı mensuplarına dönük çirkin ve saygısız sözleri siyasi saldırganlıktır. Bu saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde en net karşılığı vereceğiz. Hiç kimse muhalefet adı altında bu şekilde hezeyan dolu bir saldırıda bulunamaz. Bu siyasi saldırganlığın kötülük dolu şebekelerini çok iyi tanırız. Bu barbarlıkla bütün gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı'mızın bizim en net ve kesin kırmızı çizgimiz olduğunu gösteren siyasi ve hukuki cevapları alacaktır."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik hadsiz sözleri ve yargı mensuplarını hedef alan söylemleriyle ilgili olarak Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, Türk Ceza Kanunu'nun 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır. CHP Genel Başkanı'nın seviyesiz, çirkin ve saldırgan tutumu, siyasi ahlaktan yoksun olduğu gibi devlet geleneğimize ve milletimizin ortak değerlerine de yapılmış büyük bir saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.
Siyasetin, millete hizmet yolu olduğunu, saldırıyla, kötülükle, nefret diliyle devletin kurumlarını yıpratmaya çalışmak olmadığını aktaran Tunç, şunları kaydetti:
"Milli iradeye ve yargı bağımsızlığına yönelik her türlü saldırının karşısında duracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Devletimizin en üst makamına ve yargı mensuplarına yönelik bu nefret dili hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiç kimse, konumu ne olursa olsun, ayrıcalıklı değildir, hukukun üstünde değildir. Bu nefret söylemleri, hukuk önünde mutlaka hak ettiği karşılığı bulacaktır."
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "CHP lideri Özgür Özel, siyasetin seviyesini düşürme konusundaki ısrarını sürdürüyor. Siyaset dilini çirkinleştiren, ayrıştırıcı ve düzeysiz üslubu, milletimizin asli değerleri ve beklentileriyle asla bağdaşmamaktadır. Bizler, bu düzeysiz söylemin siyaset sahnesinde yer bulmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi.
"CHP lideri Özgür Özel, siyasetin seviyesini düşürme konusundaki ısrarını sürdürüyor. Siyaset dilini çirkinleştiren, ayrıştırıcı ve düzeysiz üslubu milletimizin asli değerleri ve beklentileriyle asla bağdaşmamaktadır. Bizler, bu düzeysiz söylemin siyaset sahnesinde yer bulmasına müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullanan Ala, milletin hizmetkarı olarak gece gündüz demeden, ülkeyi her alanda ileri taşımak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
AK Parti Genel Başkanvekili Ala, "Odak noktamız, her zaman olduğu gibi, birliğimizi pekiştirmek, kalkınmamızı sürdürmek ve vatandaşımızın refahını artırmak olacaktır. Siyaseti, kin ve öfke dili değil, saygı, nezaket ve milletimize hizmet çerçevesinde yürütme kararlılığımız tamdır. Milletimizin iradesi ve yüksek siyaset kültürümüz, bu türden seviyesizliklere prim vermeyecektir." değerlendirmesini yaptı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"CHP Genel Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin sözlerini nefretle kınıyorum. Üstad Necip Fazıl Kısakürek ne güzel özetlemiş. 'Bazı kişiler vardır ki, onlara alçak bile diyemem. Çünkü alçaklık bir seviyedir, onlar çukurdur, çukur.' Söz ve davranışları siyaset adına utanç verici hale gelen CHP Genel Başkanını milletimizin vicdanına havale ediyorum. Ana muhalefet partisi siyasi birikime, yönetmeye, proje üretmeye, örnekliğe odaklanmalı. Her gününe egemen söylem ve davranış savrukluğu dibe vuruşun göstergesi. Kurumsallık itibarıyla bu hal-i pür-melale nereden bakarsanız bakın, söylenecek tek söz, yazık, çok yazık. AK Parti olarak ahlaken ve siyaseten sorunlu olan bu çirkinlik karşısında hukuki ve siyasi zeminde sonuna kadar mücadele edeceğiz."
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi.
Acar, şunları kaydetti:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri, seviyesizliğin ve had bilmezliğin son örneğidir. Gerilim ve tehdit diline yaslanarak kendince siyaset ürettiğini sanan Özel, bugün de aynı çirkin üslubu sürdürmüştür. Cumhurbaşkanımıza yöneltilen her söz, bu milletin iradesine uzanan bir saldırıdır. Özgür Özel, kabadayılık taslayarak, parmak sallayarak ve tehditler savurarak siyaset yapılmaz. Makamı ne olursa olsun hiç kimse Cumhurbaşkanımıza dil uzatma cüretinde bulunamaz. Herkes haddini ve yerini bilsin."
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bir türlü genel başkan olamadın hırsını çamur kusarak gidermeye çalışıyorsun! Bu milletin seçtiği lidere hakaret eden birine siyasetçi değil, karakter yoksunu bir edepsiz denir. Ağzından çıkan tek şey nefret, tek sermayen çamur! Çünkü sen o çamura aitsin ve çamurunu her yere saçıyorsun! Ama unutma bu millet, liderine dil uzatanı da edepsizlik edeni de hep o meydanlara gömmüştür! Hırsının, kininin ve çamurunun altında kalacaksın"Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.