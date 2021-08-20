Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in annesi Sultan Bilgin son yolculuğuna uğurlandı
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in, dün geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden annesi Sultan Bilgin (71) Kangal ilçesinde toprağa verildi.
Sivas
Sultan Bilgin için ilçeye bağlı Alacahan Köyü Camisi’nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, ailesi, yakınları, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakan Yardımcıları Zekeriya Birkan ve Uğurhan Kuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Sivas Valisi Salih Ayhan, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Habip Soluk, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ve vatandaşlar katıldı.
Bilgin'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.
Törenin ardından Başkan Hilmi Bilgin, taziyeleri kabul etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.