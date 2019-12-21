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Politika

Sinan Aygün'ün Mansur Yavaş'la ilgili iddialarını araştırmak üzere müfettiş görevlendirildi

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün'ün, Mansur Yavaş hakkında ortaya attığı iddiaları araştırmak üzere mülkiye müfettişi görevlendirildi.

Orhan Onur Gemici   | 21.12.2019
Sinan Aygün'ün Mansur Yavaş'la ilgili iddialarını araştırmak üzere müfettiş görevlendirildi

Ankara

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında ortaya attığı iddiaları araştırmak üzere İçişleri Bakanlığınca bir mülkiye müfettişi görevlendirildi.

Eski CHP Milletvekili ve iş adamı Aygün'ün, Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi hakkında, Eskişehir yolundaki "Togo Kuleleri" olarak adlandırılan inşaatının 16 Aralık'ta mühürlenmesinin ardından bulunduğu suç duyurusunda ortaya attığı iddialar ve sonrasındaki açıklamaları İçişleri Bakanlığını harekete geçirdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanlık, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş hakkında Aygün tarafından ortaya atılan iddiaları araştırmak üzere bir mülkiye müfettişi görevlendirdi.

Aygün'ün iddialarına belediye yanıt vermişti

Eski CHP Milletvekili ve eski ATO Başkanı Aygün, Yavaş ile CHP'li 3 belediye meclis üyesi ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Yavaş ve ekibinin, Mimarlar Odasına açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon lira verilirse bir üst mahkemeye taşıyacakları, aksi halde inşaatını yıkacakları tehdidiyle karşılaştığını iddia etmişti. Aygün, istenen parayı vermeyince inşaatının kaçak muamelesi gördüğünü öne sürmüştü.

Aygün'ün iddialarına yanıt olarak belediyeden yapılan açıklamada, bölge idare mahkemesi kararının yerine getirilmesinin bir suç olarak gösterilmeye çalışıldığı belirtilmişti. "Togo Kuleleri"nde kat ve yoğunluk artışını sağlayan 2016'daki imar değişikliğinin iptal edildiği belirtilen açıklamada, mahkeme kararında "Togo Kulelerine sağlanan fazladan inşaat yapma avantajının imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve üst ölçekli plan hükümlerine aykırı olduğunun tespit edildiğinin" kaydedildiği ifade edilmişti. Açıklamada, Aygün'ün mahkeme kararının geçmiş dönemde uygulanmaması nedeniyle yaklaşık 570 milyon lira civarında haksız menfaat elde ettiği de öne sürülmüştü.

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