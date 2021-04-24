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Politika

Şentop: 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değil

Barış Gündoğan   | 24.04.2021
Şentop: 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değil

Ankara

"İddia edildiği gibi 1915 olaylarının soykırım olarak tanımlanabilmesi için hukukta öngörülen şartların hiçbiri mevcut değildir." diyen TBMM Başkanı Şentop, "ABD'nin 2021'de alacağı siyasi tutum, değişikliğin özde değil yalnızca yeni yönetimin tavrında olduğunu ortaya koyacak." açıklamasında bulundu.

Şentop, ABD Başkanı Biden'ın yapacağı öne sürülen açıklamaya ilişkin "Olduğu takdirde siyasi açıklama olarak kalacaktır. Herhangi bir hukuki temeli yoktur. Türkiye'de eğer tarihi konular bu şekilde siyasi kararlarla ortaya konacaksa, Türkiye'nin de Amerikan tarihine dair herhalde bir yasama döneminin bütününü kaplayacak kararlar alma zamanı vardır. Bu konuda en kirli tarihi olan ülkelerden birisi de ABD'dir." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, "Ermeni tarafının tarihi gerçeklere aykırı olarak kabullendiği ve diğer ülkelere kabul ettirmeye çalıştığı söylem, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi çabalarına gölge düşürmektedir." diye konuştu.

Şentop, HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını da "Ne zaman hasımları Türkiye aleyhine bir tavır içine girse HDP onlarla hareket ediyor." sözleriyle değerlendirdi.

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