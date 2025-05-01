Dolar
38.45
Euro
43.51
Altın
3,214.74
ETH/USDT
1,867.20
BTC/USDT
97,295.00
BIST 100
9,078.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, TEKNOFEST

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AA standını ziyaret etti

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) TEKNOFEST KKTC'deki standını ziyaret etti.

Tolga Yanık  | 01.05.2025 - Güncelleme : 01.05.2025
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AA standını ziyaret etti Fotoğraf: Emin Sansar/AA

Lefkoşa

AA'nın global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, KKTC'de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festival, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda düzenleniyor.

Festival alanında TEKNOFEST paydaşlarıyla bir araya gelen Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansının standına da ziyaret gerçekleştirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ziyarette AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz'le görüşen Bayraktar, görüşmenin ardından açıklamada bulundu.

Bayraktar, kardeş vatan KKTC'de düzenledikleri TEKNOFEST'in tam bağımsızlığın ve geleceğe damgasını vuracak gençlerin meydanı olduğunu söyledi.

TEKNOFEST KKTC'de yaklaşık 1100 finalistin ve 22 ülkeden katılımcıların olduğunu belirten Bayraktar, "TEKNOFEST, muhteşem coşkuyla devam ediyor. Bugün kapılarını açtı, 4 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek." dedi.

Bayraktar, AA'nın TEKNOFEST'in ilk yılından itibaren organizasyonun hayata geçmesinde çok önemli rol üstlendiğine dikkati çekerek, çalışanlara teşekkür etti.

TEKNOFEST'in bu yıl İstanbul'da da gerçekleştirileceğini hatırlatan Bayraktar, "Orası da çok coşkulu geçecektir. TEKNOFEST KKTC, beklediğimizden daha yoğun ilgiyle karşılaştı. Kayıttan çok daha fazla katılım olduğunu görüyoruz. 96 katılımcı kurumun stantları var. O stantların her birinde ayrı dünya var. Yarışmalar dışında hava gösterileri var. Festival muhteşem coşkuyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, açıklamasının ardından AA çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin 61'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
Diyarbakır'da bir depoda çıkan yangına müdahale ediliyor
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AA standını ziyaret etti
MSÜ Rektörü Afyoncu: Türk'ün yeni Kızılelma'sı, dünyadaki mazlum milletlerle emperyalistlere karşı bir mücadeledir
Minguzzi davasına ilişkin bilirkişi raporuna ulaşıldı

Benzer haberler

AA ile YTB arasında işbirliği anlaşması imzalandı

AA ile YTB arasında işbirliği anlaşması imzalandı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: KKTC sadece tarihi mücadelelerin değil, büyük atılımların da sembolü olacak

Anadolu Ajansı, TEKNOFEST KKTC'de yerini aldı

TEKNOFEST KKTC kapılarını ziyaretçilere açtı

TEKNOFEST KKTC kapılarını ziyaretçilere açtı
Anadolu Ajansı, MARMARAKAF'ta yerini aldı

Anadolu Ajansı, MARMARAKAF'ta yerini aldı
AA çalışanlarının çocukları 23 Nisan etkinliğinde buluştu

AA çalışanlarının çocukları 23 Nisan etkinliğinde buluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet