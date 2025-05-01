MSÜ Rektörü Afyoncu: Türk'ün yeni Kızılelma'sı, dünyadaki mazlum milletlerle emperyalistlere karşı bir mücadeledir
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Afyoncu, "Türk'ün yeni Kızılelma'sı, dünyadaki mazlum milletlerle birlikte sömürenlere ve emperyalistlere karşı bir mücadeledir." dedi.
Ankara
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, dijital haber platformu GDH'nin sosyal medya kanalında yayınlanan programa konuk oldu.
Programda konuşan Afyoncu, Batı ülkelerinin sömürdüğü birçok İslam ülkesi bulunduğunu belirterek, Batı medeniyetinin bu noktaya gelmesinde sömürdüğü ülkelerin etkili olduğunu ifade etti.
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Türklerin, karşısında Roma, İran ve Ruslar gibi güçlü milletler olmasına rağmen, asimile olmayarak halen 200 milyonluk bir kitleyle varlığını sürdürdüğüne işaret eden Afyoncu, bunun sağlanmasında aile ve Türkçenin önemli bir yeri olduğunu bildirdi.
Türklerin 2200 yıl boyunca dünyada çok aktif bir güç olduğunu ifade eden Afyoncu, at, ok ve yay silahlarının, Türklerin dünyaya hakim olmasını sağladığını kaydetti.
Medeniyet inşa edebilmek için fikir üretmek ve milleti bir ideal etrafında buluşturmak gerektiğini vurgulayan Afyoncu, "Türklerin kendi mefkureleri ve ülkeleri vardı. O dönemde Türk cihan hakimiyeti diyorlardı. Yani güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar huzur ve adalet getireceğiz ve dünyaya hakim olacağız. Buradaki dünyaya hakim olmayı diğer milletleri sömürme gibi algılamayalım. Bizim kültürümüzde sömürge yoktur." dedi.
"Türklerin ulaşmayı hayal ettikleri hedefe Kızılelma denirdi"
Prof. Dr. Afyoncu, Türklerin lider merkezli bir millet olduğunu dile getirerek "Türklerin ulaşmayı hayal ettikleri hedefe Kızılelma denirdi. Sabit bir yer yok. Bu zaman zaman Viyana, İstanbul, Belgrad olmuş. Ancak şöyle diyorlar, padişahın atının bastığı her yer Kızılelma'dır. Hatırlıyor musunuz ilk Suriye harekatı başlamıştı, Fırat Kalkanı. Orada bir uzman çavuş arkadaşımız söyledi. 'Nereye gidiyorsunuz?' diye soruldu. O da 'Kızılelmaya' dedi. O kültürü yaşatıyor." ifadelerini kullandı.
Kızılelma'nın ana fikrinin "dünyaya huzur getirmek" olduğunu kaydeden Afyoncu, Kızılelma'nın, günümüzde Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağına isim olarak verildiğini hatırlattı, böylece gerçek bir Kızılelma'ya doğru adım atıldığını söyledi.
TB2 ve Akıncı gibi insansız hava araçlarının, savaş konseptini değiştirdiğine dikkati çeken Afyoncu, şöyle devam etti:
"Türk Silahlı Kuvvetleri insansız silahlı hava araçlarını kullanan en iyi ordu konumdadır. İşte bunun yeni geleceği nedir? İnsansız savaş uçağı Kızılelma. Bu sene seri üretime başlanacağını söylediler. İnşallah ordumuz, dost ve müttefik ülkeler de bu silahlarla güçlenecek. Kendi silahını yapmayan ülke bağımsız olamaz. Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerden iki gemi aldık. Yavuz ve Midilli'yi vermediler. Kısa bir süre önce parasını ödediğimiz F35'ler ne oldu? Onlar da verilmedi. Bunun gibi Almanlardan, Amerikalılardan parasını verip alamadığımız birçok silah var. Onun için ben her zaman sapan olsun, sizin olsun diyorum. Dünyanın en iyi silahını almak mesele değil, kullanamıyorsunuz zaten. Basit bile olsa sen üretiyorsan bunu sen kullanabiliyorsun. Bizim dost ve kardeş ülkelerimiz var. O ülkeler de güvenerek sizden silah alabiliyorlar ve düşmanlarıyla mücadele edebiliyorlar. O yüzden Türk'ün yeni Kızılelma'sı, dünyadaki mazlum milletlerle birlikte sömürenlere ve emperyalistlere karşı bir mücadeledir. Bu mücadelede birlikte hareket edip birbirimize düşmezsek milletlerimiz refah ve huzura ulaşırlar."
Türklerin tarih boyunca dünyaya huzur ve adalet getirmeye çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Şu anda aynısını Türkiye Cumhuriyeti olarak bizler, devletimiz, ordumuz, Cumhurbaşkanımız birleşip dünyanın yeniden inşa edildiği bu dönemde bizim dost ve kardeş ülkelerle ayakta kalabilmemiz lazım." dedi.
Afyoncu, "Burada bir avantajımız var, sanayi inkılabında geri kalmıştık, dünyanın robot savaşlarına gittiği dönemde ilk defa Türkiye, bir üstünlükle önde gidiyor. Dron savaşlarında Türkler üstünlüğü ele geçirdi. Bu dünya için iyi bir şeydir, kötü bir şey değildir. Biz gidip Fransızların Afrika'da, İngilizlerin Hindistan'da yaptığı gibi bunu o milletleri sömürmek için kullanmayacağız. Biz adalet ve huzur getirmek için kullanacağız. Bizim medeniyetimizin aslı budur." değerlendirmesinde bulundu.
"Türkiye, fikir üretemeyen bir millet haline geldi"
Prof. Dr. Afyoncu, Türkiye'de şu an fikir üretilmemesinin en büyük eksiklik olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Türkiye, fikir üretemeyen bir millet haline geldi. Bunun önemli bir sebebi aşırı siyasileşme. Bunun olduğu zamanlarda kavga oluyor. 1980'lerde ben öğrencilik dönemimi hatırlıyorum, her grubun bir fikri vardı. Türkiye'nin şu an en büyük eksikliklerinden biri bu. İkincisi, Anadolu'da Türk nüfusu azalmaya başladı. Türkiye'nin doğurganlık hızı düştü. Türk nüfusu artmıyor, bir süre sonra azalmaya başlayacak ve yaşlı bir nüfus haline geleceğiz. Bu çok ciddi ve stratejik bir hadise. Eğer Türkiye Cumhuriyeti, bu nüfus düşüşünü engelleyemezse, Anadolu'nun yaşlı milletlerinden biri olarak tarih sahnesinden çekilir. Ama bir avantajımız var, çok canlı bir Türk dünyası var. Türk dünyasından nüfus getirip Anadolu nüfusunu dinamik tutmamız lazım."
İzleyicilerin sorularını da yanıtlayan Afyoncu, İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamlara ilişkin soruya, "Bizim aslında niçin kuvvetli olmamız gerektiğini gösteren en iyi örnek Filistin'dir. Türkiye Cumhuriyeti, ekonomik, siyasi olarak daha etkili ve güçlü olabilse iş daha farklı yere gidebilirdi. İslam dünyası için de aynısı geçerli. 1 milyardan fazla Müslüman nüfusunun fazla etkili bir şey yapamaması utanç duyulacak bir ayıptır. Onun için bütün İslam dünyasının daha güçlü olması lazım böyle zulümlerin sona ermesi için. İnşallah bu zulmün bittiğini görürüz." yanıtını verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.