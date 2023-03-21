Dolar
19.01
Euro
20.42
Altın
1,967.00
ETH/USDT
1,765.80
BTC/USDT
28,081.00
BIST 100
4,899.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyen 18 kişi YSK'ye başvurdu

Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyen 18 kişi, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu.

Kemal Karadağ  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyen 18 kişi YSK'ye başvurdu

Ankara

YSK'nin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvimi kapsamında seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenlerin, Kurula başvuruları dün sona erdi.

Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen ve başvuru yapanlar şöyle:

"Selami Karagöz, Hilmi Özden, Handan Yalçıntaş, Levent Akyollu, Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Hürrem Ayaz, Tevkif Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Duran Güveninir, Muhammed Ali Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan."

YSK'nin incelemeleri sonrasında, Murat Hakan Uzan, Cem Cengiz Uzan ve Hürrem Ayaz'ın başvuruları, "müracaatlarını bizzat Kurula yapmadıkları" gerekçesiyle reddedildi.

Müracaatta bulunanlardan İrfan Uzun, Davut Turan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan, Türkiye İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Tevkif Ahmet Özal, Duran Güveninir, Erkan Trükten, Handan Yalçıntaş, Levent Akyollu ve Selami Karagöz'ün başvurularında eksik evrak tespit edildi.

Evraklarında eksiklik olan adayların başvuruları, bugün saat 17.00'ye kadar eksiklikleri tamamlamamaları halinde reddedilecek.

Başvuruları kabul edilenler, saat 20.00'de YSK tarafından ilan edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 19-20 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
İskenderun'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Komandolar Kars'ın Çemçe-Madur bölgesinde bahar operasyonlarında
Nurdağı'nda enkazdan çıkarılan hasarlı araçlar sahiplerini bekliyor
Türkiye, Özbekistan'ın hukuk reformunu bilimsel altyapı ile destekleyecek

Benzer haberler

Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyen 18 kişi YSK'ye başvurdu

Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyen 18 kişi YSK'ye başvurdu

YSK 3 cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu reddetti, 9 başvuruda eksik evrak tespit etti

AK Parti ve MHP, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye başvuracak

Seçmenlerce aday gösterilecek cumhurbaşkanı adaylarının başvuru süresi bitti

Seçmenlerce aday gösterilecek cumhurbaşkanı adaylarının başvuru süresi bitti
Türkiye, Kazakistan'daki seçimlerin huzur ve barış ortamında geçmesinden memnun

Türkiye, Kazakistan'daki seçimlerin huzur ve barış ortamında geçmesinden memnun

Seçmenlerce aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için son gün

Seçmenlerce aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için son gün
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet