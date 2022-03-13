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Politika

Seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak

AK Parti ve MHP milletvekillerinin bir süredir üzerinde çalıştığı, seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifi, yarın TBMM Başkanlığına sunulacak.

Sinan Uslu   | 13.03.2022
Seçim barajının düşürülmesini de içeren kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak

TBMM

Cumhur İttifakı kurmayları, Milletvekili Seçimi Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu'nun yanı sıra ilgili kanunlarda yapılması düşünülen değişiklikler konusunda yürütülen çalışmaları tamamladı.

Bu kapsamda hazırlanan Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından yarın Meclis Başkanlığına sunulacak.

Yazıcı ve Yıldız, daha sonra saat 11.00'de TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, AK Parti ve MHP'nin ortak teklifinin detaylarını kamuoyu ile paylaşacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik bazı uyum düzenlemelerini kapsayan teklif ile bir partinin Meclis'te temsil edilebilmesi için alması gereken asgari oy oranını ifade eden ve yüzde 10 olan seçim barajının düşürülmesi de öngörülüyor.

Mevzuata göre seçim kanunlarındaki değişikliklerin, uygulanabilmesi için seçimden 1 yıl önce yapılması gerekiyor.

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