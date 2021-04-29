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Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Tehciri 'Ermeni soykırımı' diye takdim etmeye kimsenin hakkı yok

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu,1915 olaylarına ilişkin, "BM nezdinde böyle bir soykırım hiçbir zaman olmadı. Orada yapılan bir tehcir hadisesidir. Bunu dünyaya 'Ermeni soykırımı' diye takdim etmeye kimsenin hakkı yoktur." dedi.

Esin Işık   | 29.04.2021
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Tehciri 'Ermeni soykırımı' diye takdim etmeye kimsenin hakkı yok

Ankara

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın, 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelediğini anımsatarak, "Ancak şundan eminim ki Biden da Amerikalılar da bir Ermeni soykırımı meselesinin olmadığını biliyorlar." diye konuştu.

Uzmanların da geçmişte "Ermeni soykırımı" diye bir hadise meydana gelmediğini bildiklerini ifade eden Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Tam tersi, o dönemde Ermenilerin kendi memleketleri olan Osmanlı'daki Müslümanlara karşı bir katliam yaptıkları kesindir, delilleri de sabittir. Birleşmiş Milletler nezdinde zaten böyle bir soykırım hiçbir zaman olmadı. Orada yapılan bir tehcir hadisesidir. Bunu dünyaya 'Ermeni soykırımı' diye takdim etmeye kimsenin hakkı yoktur. Gerçek değildir. Bunun için bu mesele üzerinde bizim çok fazla durmamamız icap eder. Ancak bu iddiada bulunan ülkelere karşı da ciddi bir politika geliştirmemiz gerekir."

Temel Karamollaoğlu, salgın dolayısıyla uygulanacak "tam kapanmaya" da değinerek, "İnsanlara, 'sokağa çıkmayacaksınız, iş yerinizi açmayacaksınız, çalışmayacaksınız' dediğiniz zaman onların problemlerini çözecek tedbirleri almakla mükellefsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

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