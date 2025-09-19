İsrail ordusunun Gazze'deki kara saldırıları nerelere ulaştı?
İsrail ordusu, Tel Aviv hükümetinin açıkladığı "Gazze’yi yeniden işgal ve halkını tehcir etme planı" kapsamında Gazze'de kara saldırılarını genişletirken, sivil yerleşim alanlarını ve altyapıyı hedef alan saldırıları da yoğun şekilde devam ettiriyor.
Gazze
AA muhabirlerinin, görgü tanıkları, sağlık ekipleri ve yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, İsrail ordusu kentin birçok farklı bölgesinde konuşlanmış durumda.
Kuzeyde, 17 Eylül akşamı askeri araçların Cella ve Saftavi caddelerinin kesiştiği Saruh kavşağı civarında görülen İsrail güçleri, buradan sık sık evlere ateş açtı.
İsrail birçok sivil alana bombalı araç yerleştirdi
Kuzeydoğuda, Şeyh Rıdvan Mahallesi’ndeki Berake bölgesi çevresindeki okullara giren İsrail askerleri, çevredeki sivil alanlara bombalı araçlar yerleştirdi.
Kuzeybatıda, Kerame Mahallesi’nde konuşlanan İsrail güçleri, Muhaberat Bölgesi ve Mekkus Kuleleri çevresinde ise günlerdir kesintisiz top atışları ve binalara yönelik saldırılarını devam ettiriyor.
Güneybatıda, İsrail ordusunun 8. Cadde üzerindeki Dahduh Kavşağı ve üniversite çevresinde bulunduğu, buradan Tel el-Hava’daki Hur Dönel Kavşağı’na doğru ateş açtığı aktarıldı.
Son saatlerde Tel el-Hava Mahallesi’nde 5 bombalı aracın patlatıldığı kaydedildi.
Doğuda da Zeytun, Şucaiyye, Tuffah mahallelerinde çok sayıda konut havaya uçurulurken güneydoğuda ise ordu Sabra Mahallesi yönüne doğru ilerleme kaydetti.
Gazze’nin kuzeybatısındaki bazı yeni bölgelerde 17 Eylül akşamı, tanklar ve ağır askeri araçların ilerlediği gözlemlendi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 141 Filistinli hayatını kaybetti, 165 bin 925 kişi de yaralandı.
İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 590 kişi yaşamını yitirdi, 53 bin 884 kişi yaralandı.
Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 513'e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 414 oldu.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.
İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.
İsrail Savunma Bakanı Katz, 15 Eylül’de yaptığı açıklamada, yeniden kara saldırılarına başladıkları Gazze kentini yok etme tehdidinde bulunmuştu.
İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik yoğun bombardımanı ve zorunlu tahliye uyarıları nedeniyle yüzlerce Filistinli ailenin kuzeyden güneye doğru göçü devam ediyor.
Filistinliler, saatler süren zorlu yürüyüşte çocuklarını kucaklarında taşıyarak bombardıman ve insansız hava araçlarının tehdidi altında güneye doğru ilerliyor.
Güneye ulaşan Filistinliler ise gıda, temiz su ve ilaç sıkıntısının yaşandığı geçici barınma merkezlerinde zor şartlarla karşı karşıya kalıyor.
"Ölüm yolu" olarak nitelendirilen göç sırasında çok sayıda sivil hayatını kaybederken, hayatta kalanlar bugün güvenli bir barınaktan ve temel insani ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor.