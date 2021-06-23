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Politika

Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Mironko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Enes Kaplan   | 23.06.2021
Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Mironko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Fidelis Ntampaka Mironko'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Mironko, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Mironko'nun, beraberindeki eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.


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