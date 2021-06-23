Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Mironko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda'nın Ankara Büyükelçisi Fidelis Ntampaka Mironko'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Mironko, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Mironko'nun, beraberindeki eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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