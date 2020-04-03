Euro
7.23
Dolar
6.70
BIST 100
89,730.12
Altın
1,614.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun ardından basın toplantısı düzenliyor.
logo
Politika

Numan Kurtulmuş'un konuşmaları kitaplaştırıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un "Türkiye'yi Yarınlara Taşımak" isimli yeni kitabı çıktı.

Musa Alcan   | 03.04.2020
Numan Kurtulmuş'un konuşmaları kitaplaştırıldı

İstanbul

Kurtulmuş'un çoğunluğu gençler, akademisyenler ve düşünce insanlarıyla yapılan konuşmalarından derlenen eser, İz Yayıncılık etiketiyle yayımlandı.

Eserde, Türkiye'yi yarınların dünyasında etkin bir aktör olarak gören Kurtulmuş'un hayata ve insana dair teklifleriyle tezleri yer alıyor.

Kurtulmuş, yitirilmemiş umut ve sorumluluk bilinciyle Türkiye’nin kendini daha güçlü bir yarına nasıl taşıyacağına odaklanıyor.

Adaleti sağlama konusunda başarısız kalan dünya düzenine sorular sorulan kitapta, yeni bir küresel dayanışma ahlakı önerisinde bulunuluyor.

Kitaptaki tezleri, “Büyüsü Bozulan Dünyada Yeni Düzen Arayışları” ile “Türkiye’yi Yarınlara Taşımak” ana eksenleri etrafında kuran Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, dünyaya bakışını, “Tolstoy’a göre yaşlı, Maalouf’a göre paramparça, İzzetbegoviç’e göre fani, Sezai Karakoç’a göre hüsran dolu dünya, kuşkusuz hepimiz için bir sınav yeridir.” şeklinde özetliyor.

Prof. Kurtulmuş eserde, “Biz; varlığında alem saklı olan insana saygı duyan bir irfan geleneğinden geliyoruz. İnsan onuru, adalet ve erdem bizim siyasetimizin ana ilkelerindendir.” tespitini de okurlarla paylaşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi
New York'ta Kovid-19 vaka sayısı 100 bini geçti, yaklaşık 3 bin kişi öldü
Sağlık Bakanı Koca: Son 24 saatte 69 kişi yaşamını yitirdi
BM'den Mısır yönetimine 'Cezaevlerindeki mahkumların üçte birini serbest bırak' çağrısı
Almanya'nın satın aldığı maskelere ABD'nin el koyduğu iddiası

Benzer haberler

Numan Kurtulmuş'un konuşmaları kitaplaştırıldı

Numan Kurtulmuş'un konuşmaları kitaplaştırıldı

Yazar Mario Levi: Benim en derin vatanım Türkçedir

Ünlü isimlerden 'Evde kal, kitapla kal' çağrısı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan dayanışma kampanyasına destek çağrısı

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan dayanışma kampanyasına destek çağrısı
Hidayet Türkoğlu'ndan 'evde kaldığını' gösteren 100 kişiye hediye

Hidayet Türkoğlu'ndan 'evde kaldığını' gösteren 100 kişiye hediye
Sporcular sosyal medyadan çocuklara kitap okuyor

Sporcular sosyal medyadan çocuklara kitap okuyor