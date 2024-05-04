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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Albayrak ailesine taziye ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Gülbeyaz Albayrak'ın vefatı dolayısıyla Albayrak ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Gökçe Karaköse  | 04.05.2024 - Güncelleme : 04.05.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Albayrak ailesine taziye ziyareti

İstanbul

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ile Yönetim Kurulu üyeleri Bayram Albayrak, Nuri Albayrak, Kazım Albayrak, Mustafa Albayrak ve Muzaffer Albayrak'ın anneleri Gülbeyaz Albayrak'ın vefatı dolayısıyla aileye taziye ziyaretinde bulunduğu kaydedildi.

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