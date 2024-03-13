Murat Kurum: Biz bu şehri, İstanbul'umuzu sizleri çok seviyoruz, bu şehre kalpten bağlıyız
İBB Başkan adayı Murat Kurum, " İstanbullular 31 Mart’ta da çalışan ile çalışmayanı, eser üreten ile üretmeyeni, kadınları eşit görmeyen ile kadınlar için adil hizmet edenleri ayırt edecektir." dedi.
İstanbul
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, " İstanbullular 31 Mart’ta da çalışan ile çalışmayanı, eser üreten ile üretmeyeni, kadınları eşit görmeyen ile kadınlar için adil hizmet edenleri, İstanbul’un bütçesini reklamla çarçur edenler ile deprem konutlarına harcayanları ayırt edecektir." dedi.
Kurum, Bağcılar Halk Sarayı'nda katıldığı Gümüşhane İftar Sofrası programında yaptığı konuşmada, 85 milyon vatandaşın her birinin kendileri için eşit olduğunu belirtti.
1 Nisan'dan itibaren İstanbul'un 39 ilçesinde ve 964 mahallesinde kentsel dönüşümü başlatacağını belirten Kurum, "Biz dertliyiz, biz bu şehri, İstanbul'umuzu sizleri çok seviyoruz, bu şehre kalpten bağlıyız." diye konuştu.
Mevcut İBB yönetiminin geçen 5 yılda İstanbul'da tek bir yeni metro ihalesi yapmadığını söyleyen Kurum, "Bırakın yeni metro ihalesi yapmasını, yapılmış olan ihalelerimizi, metrolarımızı iptal ettiler. O da yetmiyormuş gibi gittiler Sancaktepe'de metro hattına hafriyat döktüler. Şöyle geriye dönüp baktığınızda İstanbul'da 5 yılda hatırladığımız tek şey algı, bahane ve iftira... Bunun dışında maalesef hiçbir şey hatırlamıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kurum, İBB’nin kaynaklarının İstanbullular için harcanmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:
"İstanbul’da ulaşım çile haline geldi. Vatandaşımızın huzurla seyahat ettiği bir İstanbul haline getireceğiz. İlk 5 yılda metro hattımızı iki katına çıkartarak 650 kilometreye çıkartacağız. İstanbullular 31 Mart’ta da çalışan ile çalışmayanı, eser üreten ile üretmeyeni, kadınları eşit görmeyen ile kadınlar için adil hizmet edenleri, İstanbul’un bütçesini reklamla çarçur edenler ile deprem konutlarına harcayanları ayırt edecektir. Milletimiz, 365 bin konut yapanı, kendini düşünen ile kentini düşüneni ayırt ederek 31 Mart’ta ona göre karar verecektir."
Ardından Bitlis İftar Sofrası programında konuşan Kurum, kentin bugüne kadar her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.
Kurum, kendisinin 81 ilde 365 bin konutu dönüştürmüş birisi olduğunu belirterek, "Bitlis’imizde Ulu Cami ve kale etrafını da içerisine alan dere güzergahını aslına uygun şekilde baştan aşağı yeniledik. Bitlis’imizin tarihi güzelliklerini ortaya çıkardık, 5 binden fazla sosyal konut yaptık, millet bahçelerini Bitlis'in hizmetine sunduk." dedi.
Programlara, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, bazı milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.
Kurum, daha sonra Güngören Belediyesi Ramazan Etkinlik Alanı'ndaki programda yaptığı konuşmada, mevcut CHP’li İBB yönetiminin son 5 yılda İstanbul'u ihmal ettiğini söyledi.
Kendilerinin İstanbul'a dair kurdukları hayallerinin, hedeflerinin olduğunu belirten Kurum, "Çünkü biz İstanbul'u kendimize dert eylemişiz. Derdi olmayanlar bizi asla anlayamaz. Çünkü dert insanı millete hizmetkar eder." diye konuştu.
Kurum, 1 Nisan'dan sonra ulaşımla birlikte öncelikli diğer konularının deprem dönüşümü olacağını vurgulayarak şöyle devam etti:
"Bu beceriksiz yönetim İstanbul'u depremlere, afetlere hazırlamak için tek bir adım attı mı? Bilakis kentsel dönüşüm namına hiçbir şey yapmadıkları gibi Güngören Genç Osman’da, Tozkoparan’da başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarına karşı çıktılar. 'Siyaset üstü bakacağız' deyip, orada türlü türlü eylemleri gelip şantiyede bayrak açarak, vatandaşımızın aklını çelmek adına bir sürü çalışmalar yaptılar. Ama nafile. Biz Güngörenli kardeşlerimizle el ele verdik, şu an Tozkoparan'da konutlarımızda vatandaşlarımız huzur içerisinde oturuyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli yuvalarda oturmasını istemediler. İstanbullulara, Güngörenlilere konforlu alanlarını layık görmediler. Oysa Türkiye'nin en büyük bütçesiyle 5 yılda İstanbul’a sadece 5 bin konut yapan bir başkanın bırakın makamına gitmeyi, sokağa bile çıkamaması lazım."
"Bizim kadınlarımızı resmen ayrıştıracak cümleler kuruyor"
"Biz kentsel dönüşüm, ulaşım derken, millete hizmet için dertlenirken kibri aklının önüne geçmiş algıcı başkan ne yapıyor?" diye soran Kurum, şunları kaydetti:
"Bizim kadınlarımızı resmen ayrıştıracak cümleler kuruyor. Bir bakıyorsunuz önce televizyonda bir hanım spikerimizi azarlıyor, ev kadınlarımızı hakir görüyor. Bize, AK Parti'ye oy verdikleri için 'Onu kadınlar sınıfında değerlendirmemek gerekir' diye bir tabir kullanıyor. Bugün de bir hanımefendimizi mitingde azarlıyor. İşte bu şahsı iyice tanıyın, tüm İstanbullulara anlatın. Kendisinden başka hiç kimseyi görmeyen bu kibir kulesine en güzel dersi 31 Mart'ta kadınlarımız, Güngören’imiz, İstanbul’umuz verecek."
Programa, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ve vatandaşlar katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.