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Politika

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Ortaca'da pazar yerini ziyaret etti

Durmuş Genç  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, Ortaca'da pazar yerini ziyaret etti

Muğla

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, seçim çalışmaları kapsamında Ortaca ilçesinde pazar yeri ziyaretlerinde bulundu.

Ayaydın, ilçede kurulan pazarda, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Halkın hizmete susadığını ifade eden Ayaydın, seçimlerde Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ve büyükşehirde de kendisi için destek istedi.

Ayaydın, merkezde ve kırsal mahallelerde yürütecekleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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