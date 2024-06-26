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Politika

Milli Savunma Bakanı Güler: Özbekistan ile ilişkilerimizi ileri seviyelere çıkartmak için her türlü gayreti göstereceğiz

Milli Savunma Bakanı Güler, Özbekistan ile gelecek dönemde yoğun çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Kardeş iki ülke olarak el ele ilişkilerimizi daha ileri seviyelere çıkartmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Mehmet Tosun  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Milli Savunma Bakanı Güler: Özbekistan ile ilişkilerimizi ileri seviyelere çıkartmak için her türlü gayreti göstereceğiz

Ankara

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özbekistan ile gelecek dönemde ciddi, yoğun çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Kardeş iki ülke olarak el ele ilişkilerimizi daha ileri seviyelere çıkartmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Özbekistan ziyaretinin ilk durağında Bakan Güler, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığındaki kabulde, Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov da yer aldı.

Bakan Güler, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün ata yurdumuzdayız, bizim için büyük bir mutluluk. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanına ziyaretimizi yaptık. Kendileriyle hemen hemen her konuda çok önemli kararlar alındı. Bunları da inşallah en kısa zamanda uygulamaya koyacağız. Sayın Savunma Bakanı kardeşimle birlikte çalışacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktiflerini de inşallah en kısa zamanda uygulamaya koyacağız. Ben, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbek kardeşlerimize selamlarını ve en iyi dileklerini iletmek istiyorum. Ayrıca önümüzdeki dönemde ciddi, daha yoğun çalışmalar yapacağız. Ve kardeş iki ülke olarak el ele ilişkilerimizi daha ileri seviyelere çıkartmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz."

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