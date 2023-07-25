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Politika

Milli Savunma Bakanı Güler, Kosova, Moritanya ve Güney Sudan Savunma Bakanları ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova, Moritanya ve Güney Sudan Savunma Bakanları ile ayrı ayrı görüştü.

Sarp Özer  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
Milli Savunma Bakanı Güler, Kosova, Moritanya ve Güney Sudan Savunma Bakanları ile görüştü

Ankara

Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfınca, bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF-2023 için bulunduğu TÜYAP'ta ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile bir araya gelen Bakan Güler, ardından Moritanya Savunma Bakanı Hanana Oul Sidi ve Güney Sudan Savunma ve Gazilik İşleri Bakanı Chol Thon Balok ile görüştü.​​​​​​​

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