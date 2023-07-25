Milli Savunma Bakanı Güler, Kosova, Moritanya ve Güney Sudan Savunma Bakanları ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova, Moritanya ve Güney Sudan Savunma Bakanları ile ayrı ayrı görüştü.
Ankara
Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfınca, bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF-2023 için bulunduğu TÜYAP'ta ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.
Bu kapsamda Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile bir araya gelen Bakan Güler, ardından Moritanya Savunma Bakanı Hanana Oul Sidi ve Güney Sudan Savunma ve Gazilik İşleri Bakanı Chol Thon Balok ile görüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.