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Politika

Milli Savunma Bakanı Akar: Bosna Hersek'teki birlik ve beraberlik tüm dünya için önemli

Milli Savunma Bakanı Akar, "Bosna Hersek'teki birlik ve beraberlik sadece bölge için değil, tüm dünya için önemlidir." dedi.

Sarp Özer   | 27.12.2021
Milli Savunma Bakanı Akar: Bosna Hersek'teki birlik ve beraberlik tüm dünya için önemli Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Saraybosna

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Uluslararası Saraybosna Üniversitesini (IUS) ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Yerleşkeye gelişinde Saraybosna Eğitimi Geliştirme Vakfı (SEDEF Vakfı) Başkanı Hasan Topaloğlu, IUS Rektörü Ahmet Yıldırım ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, Rektör Yıldırım'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Akar, Türkiye ve Bosna Hersek’in dostluk ve kardeşlik bağları üzerine kurulu bir ilişkisi olduğunu belirtti.

Bakan Akar, "Ortak tarihi ve kültürel bağlarımız eğitim, sağlık, savunma ve ticaret alanlarında da güçlü ilişkiler kurmamızda etkili olmaktadır." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin, Balkanlar'daki huzurun ve barışın korunması için her alanda çalıştığını belirten Akar, "Özellikle Bosna Hersek'teki birlik ve beraberlik sadece bölge için değil, tüm dünya için önemlidir." ifadelerini kullandı.

Akar, Bosna Hersek'te istikrar, siyasi birlik ve toprak bütünlüğünün Türkiye için önemli olduğunu ifade ederek, "Dayton Barış Anlaşması tüm maddeleri ile devam etmektedir, bu sebeple Bosna Hersek’te var olan siyasi kriz bir an önce son bulmalıdır." şeklinde konuştu.

Bakan Akar, tarafların talep etmesi halinde Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da altını çizdiği üzere, her zaman ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Balkanlar ve Bosna Hersek'in önemine değinen Akar, Türkiye'nin, Bosna Hersek gibi dost ülkelerdeki huzur, refah ve güvenlik için elinden geleni yaptığını söyledi.

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