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Politika

Milli Savunma Bakanı Akar: Birlik, karargah ve kurumlarımızın ihtiyaçları aralıksız karşılanmaktadır

Milli Savunma Bakanı Akar, Kovid-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargah ve kurumların ihtiyaçlarının aralıksız karşılandığını bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 03.04.2020
Milli Savunma Bakanı Akar: Birlik, karargah ve kurumlarımızın ihtiyaçları aralıksız karşılanmaktadır

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kovid-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargah ve kurumların ihtiyaçlarının aralıksız karşılandığını belirtti.

Akar, Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün ve bugün askeri kurumlara 640 bin adet maske, 15 bin adet tulum ve 1 ton dezenfektanın sevk edildiğini belirtti.

Bakan Akar, bu ikmal faaliyetlerinin her gün düzenli olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

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