Milli Savunma Bakanı Akar: Birlik, karargah ve kurumlarımızın ihtiyaçları aralıksız karşılanmaktadır
Milli Savunma Bakanı Akar, Kovid-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargah ve kurumların ihtiyaçlarının aralıksız karşılandığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kovid-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargah ve kurumların ihtiyaçlarının aralıksız karşılandığını belirtti.
Akar, Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün ve bugün askeri kurumlara 640 bin adet maske, 15 bin adet tulum ve 1 ton dezenfektanın sevk edildiğini belirtti.
Bakan Akar, bu ikmal faaliyetlerinin her gün düzenli olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.
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BAKAN AKAR: "COVID-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargâh ve kurumlarımızın ihtiyaçları aralıksız karşılanmaktadır. Sadece dün ve bugün 640 bin adet maske, 15 bin adet tulum, 1 ton dezenfektan sevkedildi. Bu ikmal faaliyetleri her gün düzenli olarak gerçekleştirilmektedir." pic.twitter.com/Amk9Ko9vZb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 3, 2020