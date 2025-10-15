Dolar
Politika

Milli parklara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Komisyon'da

TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda, Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye başlandı.

İsa Toprak  | 15.10.2025 - Güncelleme : 15.10.2025
Milli parklara ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Komisyon'da

TBMM

TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci Başkanlığında toplandı.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, kanun teklifinin yasalaşması halinde teklife konu alanlar için çevre koruma politikalarında daha etkin ve daha sürdürülebilir bir dönem başlayacağını söyledi.

Türkiye'nin doğal mirasını koruma yolunda önemli bir adımı atılacağını belirten Toy, kanun teklifi hakkında ön yargılı ve çoğunlukla manipülatif birçok paylaşım ve haberin yapıldığını anlattı.

Teklifin muhtevası, oluşturacağı kamusal faydalar, kamu yararına çıktıları ile millete sunduğu imkanlardan bağımsız bir algı oluşturulmaya çalışıldığını aktaran Toy, Milli Parklar, Tabiat Parkları ve diğer koruma alanlarının yaban hayatının biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması faaliyetlerinin her zaman hükümetlerinin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Farklı yıllarda yapılan düzenli uygulamalarla 33 olan milli park sayısının 50'ye, 17 olan tabiat parkı sayısının 274'e, 89 olan tabiat anıtı sayısının ise 111'e çıkarıldığı bilgisini veren Toy, toplam korunan alan sayısının 172'den 688'e, korunan alanların yüz ölçümünün de 818 bin hektardan 3,4 milyon hektara çıkarıldığını kaydetti.

Toy, şöyle konuştu:

"Eğer bahse konu olan haberlerde söylendiği gibi biz ormanlarımızı turizme açacak olsaydık, meramımız bu olsaydı bakınız 818 bin hektardan 3,4 milyon hektara çıkaramazdık korunan alan sayısını. Korunan alanlara gelen yıllık ziyaretçi sayımız da 5,5 milyondan 69,1 milyona ulaşmıştır. Bu da yaptığımız hizmetlere halkımızın ne kadar teveccüh gösterdiğinin de bir göstergesidir."

İklim değişikliğinin getirdiği olumsuz durumlara karşı sulak alanların da koruma altına alındığını bildiren Toy, "Koruma altına alınan sulak alan sayımız 9'dan 136'ya çıkarılmış, 159 bin hektar olan sulak alan yüzölçümümüz 1 milyon 186 bin hektara yükseltilmiştir." dedi.

Rukiye Toy, "Teklifle doğa korumadaki bütüncül yönetim yaklaşımının daha ileri seviyelere getirilmesi sağlanacak. Ülkemizin en önemli korunan alan otoritesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün güçlendirilmiş yeni teşkilat yapısıyla hukuka aykırılıklara karşı mücadele edilecek ve daha caydırıcı mevzuatla desteklenmesi mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

Komisyon'da, teklifin tümü üzerinde görüşmelere geçildi.

