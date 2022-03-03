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Politika

Milli Eğitim Bakanı Özer, Edirne'de el sanatları atölyelerini ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, el sanatları atölyeleri ve saray mutfağı lezzetlerinin sunulduğu Edirne Rumeli Kültür ve Sanat Akademisi'ne ziyarette bulundu.

Salih Baran   | 03.03.2022
Milli Eğitim Bakanı Özer, Edirne'de el sanatları atölyelerini ziyaret etti Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin/AA

Edirne

Özer, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen Türk Kızılay'ın "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında Uzunköprü ilçesinde hayırsever tarafından yaptırılan Gökçen Seven Kızılay Anaokulu'nun açılışı sonrası Edirne'ye hareket etti.

Bakan Özer, Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü yerleşkesinde, içerisinde el sanatları atölyeleri ve saray mutfağı lezzetlerinin sunulduğu Edirne Rumeli Kültür ve Sanat Akademisi'ni ziyaret etti.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ile Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk'ün karşıladığı, yöresel halk oyunları kıyafetli öğrencilerin çiçek sunduğu Bakan Özer, yapının çok güzel olduğunu söyledi.

Soytürk, 15. yüzyıl yapısı Devecihan Kültür Merkezi hakkında Bakan Özer'e bilgi verdi.

Özer daha sonra akademinin içerisinde yer alan mis meyve sabunu, deri işleme, hüsn-i hat, aynalı süpürge, Edirnekari atölyeleri ve saray mutfağı lezzetlerinin sunulduğu akademinin mutfağını gezdi.

Buradaki öğreticilerle sohbet eden, akademiyi çok beğendiğini ifade eden Özer, başarı dileklerini sundu.

Milli Eğitim Bakanı Özer, daha sonra Anadolu medyası ortak yayınında "Anadolu Soruyor" programının canlı yayınına katıldı.

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