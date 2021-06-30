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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK üyesi Mahiye Açık ile Suriye uyruklu Roha Raci etkisiz hale getirildi.
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Politika

MHP'nin MYK ve MDK toplantıları 12 Temmuz'da yapılacak

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantıları 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Buket Güven   | 30.06.2021
MHP'nin MYK ve MDK toplantıları 12 Temmuz'da yapılacak

Ankara

Alınan bilgiye göre, MHP'nin en son 27 Mayıs'ta yapılan MYK ve MDK toplantıları, 12 Temmuz'da parti genel merkezinde düzenlenecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin toplantıda, Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı belirtiliyor.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs vakalarındaki azalma ve kademeli normalleşme süreciyle MHP'de çalışma temposunun artacağı ifade ediliyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bölgesel toplantılar yapması bekleniyor. Toplantıların bir ilde komşu iki ya da üç ili de kapsayacak şekilde olabileceği belirtiliyor.

MHP milletvekilleri de hafta sonlarında seçim bölgelerine giderek çalışmalarını sürdürüyor.

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