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Politika

MHP "Siyaset ve Liderlik Okulu"nda ilk dersi Bahçeli verecek

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla yeni eğitim dönemine 8 Ekim'de başlayacak okulda, Türk milliyetçiliğinin tarihi gelişimi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere temel hukuk alanlarında eğitim verilecek.

Esin Işık   | 05.10.2022
MHP "Siyaset ve Liderlik Okulu"nda ilk dersi Bahçeli verecek

Ankara

MHP'nin "Siyaset ve Liderlik Okulu"nun yeni eğitim döneminde ilk dersi Genel Başkan Devlet Bahçeli verecek.

Bahçeli'nin katılımıyla 8 Ekim'de yeni eğitim dönemine başlayacak okulda, siyasete girmeye ve ülkeyi yönetmeye talip gençler, Türk milliyetçiliğinin tarihi gelişimi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere temel hukuk, Türk dış politikası, insan hakları, siyaset sosyolojisi, liderlik, yazılı-görsel sosyal medya analizi, Türkiye ve dünya ekonomileri, dil ve hitabet, diksiyon, Türk toplum yapısı, teşkilatlanma ve propaganda konularında dersler alacak.

18. Dönem "Siyaset ve Liderlik Okulu" programına katılacak 40 öğrenciye eğitimler, MHP Genel Başkan Yardımcıları, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile alanında uzman akademisyenler tarafından verilecek.

"Liderlik yetkinliklerini geliştirmelerini istiyoruz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programın amacının, Türkiye'de, siyaset kurumunun her kademesinde hızla değişen dünyanın şartlarına hızla ayak uydurabilecek, milletin taleplerini yine milletin değerleriyle örtüştürerek somut politikalar üretebilecek kadrolar hazırlamak olduğunu söyledi.

Kılıç, MHP lideri Bahçeli'nin "Türkiye ve dünya meselelerine Türkçe bakan, Türkçe yaklaşan ve Türkçe yorumlayan bir merkez" olarak nitelediği okulda, bugüne kadar 584 öğrenciye çok farklı alanlarda dersler verildiğini ifade etti.

Eğitime 23-40 yaş arası lisans mezunu herkesin başvurabileceğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar hemen her meslekte öğrencimiz olmuştur. Okulumuza olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Siyasete girmeye ve ülkeyi yönetmeye talip gençlerin bu konuda temel bilgileri edinerek, liderlik yetkinliklerini geliştirmelerini istiyoruz. Okulumuz, diğer siyasi partilerle mukayese edildiğinde istikrarlı, ders yelpazesinin ve eğitim süresinin en geniş olduğu okuldur."

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