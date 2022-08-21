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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den trafik kazalarıyla ilgili açıklama

MHP Genel Başkanı Bahçeli, meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili "Kuşku uyandıran, akılları bulandıran, şaibeleri tırmandıran hangi açmaz tespit edilmişse mutlak surette üzerine gidilmeli, eğer varsa kazaların esrar perdesi aralanmalıdır." dedi.

Özcan Yıldırım   | 21.08.2022
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den trafik kazalarıyla ilgili açıklama

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, farklı il ve ilçelerde dün yaşanan kazaların milleti kedere boğduğunu ve derinden sarstığını belirtti.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Nizip ilçesi yakınlarında meydana gelen "katliam gibi kazada", aralarında 3 itfaiye eri, 2 İHA çalışanı, 4 sağlık personelinin de bulunduğu 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin yaralandığını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Mardin'in Derik ilçesinde freni boşalan bir tırın neden olduğu katliam gibi kazada, 20 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 26 vatandaşımız yaralanmıştır. Yine aynı günde Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen bir otobüste 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 38 vatandaşımız yaralanmıştır. Bir başka üzücü kaza haberi de Rize'nin Güneysu ilçesinden alınmıştır. Bir tur minibüsünün kaza yapması sonucunda 24 kişi yaralanmıştır.

Bir güne sığan mezkur elim kazalar yüreklere ateş düşürmüştür. Gerçekten de üzüntümüz çok büyüktür. Vahşet niteliğindeki kazaların çok yönlü araştırma ve incelemesinin yapılarak her ihtimalin değerlendirileceğine yönelik inancım tamdır. Kuşku uyandıran, akılları bulandıran, şaibeleri tırmandıran hangi açmaz tespit edilmişse mutlak surette üzerine gidilmeli, eğer varsa kazaların esrar perdesi aralanmalıdır."

MHP Lideri Bahçeli, insan hayatının ucuz olmadığını ve trafik terörüyle tavizsiz bir mücadelenin icra edilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'mize hakim olan huzur ve sükunet ortamının ihlaline, hatta imhasına heves edenler elbette ve kesinlikle hayal kırıklığı yaşayacaklardır. 2023 yılına yaklaştıkça artan ve yaygınlaşan sisli iklim, Türk milletinin emsalsiz iradesiyle berhava edilecektir. Felaketlere karşı gösterilecek dirayet ve direniş, Allah'ın izniyle kahırdan lütuf doğuracak, kötü ve kahredici günlerin üstesinden gelinmesini sağlayacaktır. Elim kazalarda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenabı Allah'tan rahmet ve merhamet niyaz ediyorum. Yaralılara şifalar diliyorum. Ebediyete irtihal edenlerin ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı temennilerimi hassaten iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten korusun diyorum."

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