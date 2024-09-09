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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Narin Güran'ın ölümüne ilişkin paylaşım

Bahçeli, Diyarbakır'da ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ı katledenlerin, cinayete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeleri, en ağır düzeyde bedel ödemelerinin muhakkak surette temin edilmesi gerektiğini bildirdi.

Alper Şaşmaz  | 09.09.2024 - Güncelleme : 09.09.2024
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Narin Güran'ın ölümüne ilişkin paylaşım

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı paylaşımda, 19 günlük aradan ve yoğun aramalardan sonra, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin'in, herkesin yüreğini kavurduğunu, maşeri vicdanda büyük bir üzüntüye neden olduğunu ifade etti.

Devlet Bahçeli, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Yavrumuzun hayat ışığını söndüren, korkunç şekilde katleden cani veya canilerin, bu vahşi cinayete yardım ve yataklık edenlerin Türk adaleti önünde hesap vermeleri, en ağır düzeyde bedel ödemeleri muhakkak surette temin edilmelidir. Başta Narin yavrumuz olmak üzere, dün Tunceli Ovacık'ta bir askeri aracın devrilmesi sonucunda şehit düşen kahramanlarımıza Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Tedavisi devam eden kahramanımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun, mekanları cennet olsun."

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