MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'miz hukuken olmasa da fiilen seçim ortamına girmiştir
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türkiye'miz hukuken olmasa da fiilen seçim ortamına girmiştir. Seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması gündeme gelmiş, sandık tarihi takriben belli olmuştur." dedi.
Ankara
Bahçeli, "14 Mayıs 2023'ü temel aldığımızda seçimlere 114 gün kalmıştır. Cumhuriyetin yeni yüzyılını tahkim edecek en kritik seçimlerde büyük Türk milleti iradesini gösterecektir." ifadesinde bulundu.
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