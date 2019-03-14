MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'de Kürdistan yoktur, olmamıştır, olamayacaktır
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kürdistan demek bölünme demektir, Kürdistan demek bekamızın imhasıdır. Türkiye'de Kürdistan yoktur, olmamıştır, olamayacaktır." dedi.
Nevşehir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir’de düzenlenen mitingde konuştu.
Bahçeli, şunları kaydett:
"CHP ve İP'in bir numaralı destekçisi HDP, 'Kürdistan' diyor. Batıda AK Parti ile MHP'ye kaybettirmekten bahsediyor. Cumhur İttifakı'nın haricinde hiç kimse de çıkıp 'Bu Kürdistan neresidir?' diye sormaya cesaret edemiyor. Kürdistan demek bölünme demektir, Kürdistan demek bekamızın imhasıdır. Türkiye'de Kürdistan yoktur, olmamıştır, olamayacaktır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.