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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'de Kürdistan yoktur, olmamıştır, olamayacaktır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kürdistan demek bölünme demektir, Kürdistan demek bekamızın imhasıdır. Türkiye'de Kürdistan yoktur, olmamıştır, olamayacaktır." dedi.

Murat Asil   | 14.03.2019
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türkiye'de Kürdistan yoktur, olmamıştır, olamayacaktır

Nevşehir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir’de düzenlenen mitingde konuştu.

Bahçeli, şunları kaydett:

"CHP ve İP'in bir numaralı destekçisi HDP, 'Kürdistan' diyor. Batıda AK Parti ile MHP'ye kaybettirmekten bahsediyor. Cumhur İttifakı'nın haricinde hiç kimse de çıkıp 'Bu Kürdistan neresidir?' diye sormaya cesaret edemiyor. Kürdistan demek bölünme demektir, Kürdistan demek bekamızın imhasıdır. Türkiye'de Kürdistan yoktur, olmamıştır, olamayacaktır."

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