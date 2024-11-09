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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara'yı turladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkent caddelerinde klasik otomobil kullandı.

İsa Toprak  | 09.11.2024 - Güncelleme : 09.11.2024
MHP Genel Başkanı Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara'yı turladı

Ankara

MHP'nin sosyal medya hesaplarından, Bahçeli'nin Mercedes marka klasik otomobiliyle Ankara caddelerinde gezdiği anlara ait video paylaşıldı.

"Sayın Genel Başkanımız, Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' ile Ankara yollarında." notuyla paylaşılan görüntülerde, Bahçeli'nin Osmanlı tuğrası motifli ve adının yazılı olduğu anahtarlığı ve "B" harfi bulunan tespihi dikkati çekti.

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