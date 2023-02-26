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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Beşiktaş kulübü üyeliğinden ayrıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Beşiktaş kulübü üyeliğinden istifa etti.

Mehmet Tosun   | 26.02.2023
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Beşiktaş kulübü üyeliğinden ayrıldı

Ankara

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle 44 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Özdemir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Afet sonrası futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur. Bugün oynanan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş'a ve Beşiktaş'ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız, Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır."

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