Dolar
30.32
Euro
32.94
Altın
2,018.53
ETH/USDT
2,278.40
BTC/USDT
42,432.00
BIST 100
8,346.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: ABD'nin komşu ülkelerdeki varlığı gayriahlakidir, gayrihukukidir, gayrimeşrudur

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Teksas krizinden sonra eyaletleri arasındaki cepheleşmeyi sertleştiren ABD'nin komşu ülkelerdeki varlığı gayriahlakidir, gayrihukukidir, gayrimeşrudur." dedi.

Lale Köklü Karagöz  | 28.01.2024 - Güncelleme : 28.01.2024
MHP Genel Başkanı Bahçeli: ABD'nin komşu ülkelerdeki varlığı gayriahlakidir, gayrihukukidir, gayrimeşrudur Fotoğraf: Eren Bozkurt - AA

Mersin

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek tek bir günü bile yoktur
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Düzce ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı
Malatya'daki deprem konutlarının yol yapım çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli: ABD'nin komşu ülkelerdeki varlığı gayriahlakidir, gayrihukukidir, gayrimeşrudur

MHP Genel Başkanı Bahçeli: ABD'nin komşu ülkelerdeki varlığı gayriahlakidir, gayrihukukidir, gayrimeşrudur

Almanya’nın çeşitli kentlerinde aşırı sağ karşıtı gösterilere yüz binilerce kişi katıldı

Boccede 2024 hedefi başarı ivmesini sürdürmek

Hatayspor ile Alanyaspor puanları paylaştı

Hatayspor ile Alanyaspor puanları paylaştı
Bahçeli'den, İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili açıklama

Bahçeli'den, İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili açıklama
Mersin'de genç futbolcular, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Mersin'de genç futbolcular, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet