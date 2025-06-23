Bahçeli: ABD'nin, İran'ın üç nükleer tesisini bombalaması skandal ve sorumsuz saldırıdır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD'nin, İran ile İsrail arasındaki fiili savaşa dahil olarak hedef tespiti yapıldığı söylenen üç nükleer tesisi dün itibarıyla bombalaması skandal ve sorumsuz saldırıdır." dedi.
Ankara
Bahçeli, "(İsrail-İran çatışması) Durum çok ciddidir, hedef ülkeler kataloğunu doğru okumak ve yorumlamak, buna muvafık pozisyon almak mecburiyeti bağımsızlık ve beka meselesidir. Nükleer silahların devreye alınarak yeni bir dünya savaşının yaşanması insanlığın toplu kıyım ve yıkımına hizmet edecektir. İsrail mutlaka durdurulmalı." ifadelerini kullandı.
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