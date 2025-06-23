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İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a hava saldırıları başlatırken kentte patlama sesleri duyuldu
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Bahçeli: ABD'nin, İran'ın üç nükleer tesisini bombalaması skandal ve sorumsuz saldırıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD'nin, İran ile İsrail arasındaki fiili savaşa dahil olarak hedef tespiti yapıldığı söylenen üç nükleer tesisi dün itibarıyla bombalaması skandal ve sorumsuz saldırıdır." dedi.

Mümin Altaş  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Bahçeli: ABD'nin, İran'ın üç nükleer tesisini bombalaması skandal ve sorumsuz saldırıdır

Ankara

Bahçeli, "(İsrail-İran çatışması) Durum çok ciddidir, hedef ülkeler kataloğunu doğru okumak ve yorumlamak, buna muvafık pozisyon almak mecburiyeti bağımsızlık ve beka meselesidir. Nükleer silahların devreye alınarak yeni bir dünya savaşının yaşanması insanlığın toplu kıyım ve yıkımına hizmet edecektir. İsrail mutlaka durdurulmalı." ifadelerini kullandı.

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