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AK Parti İBB Başkan Adayı Yıldırım Tuzla'da konuşuyor
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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 23 Haziran vatan ve millet sevdasıyla mühürlenmiş cevap olmalıdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İstanbul'u uçuruma çekmek için kuyruğa giren iç ve dış mihraklara karşı 23 Haziran vatan ve millet sevdasıyla mühürlenmiş cevap olmalıdır." dedi.

Buket Güven   | 20.06.2019
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 23 Haziran vatan ve millet sevdasıyla mühürlenmiş cevap olmalıdır

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile gazeteci İsmail Küçükkaya'nın, birlikte katıldıkları ortak yayın öncesinde görüşmelerine ilişkin, "16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"İstanbul'u uçuruma çekmek için kuyruğa giren iç ve dış mihraklara karşı 23 Haziran vatan ve millet sevdasıyla mühürlenmiş cevap olmalıdır."

İstanbul’da bir gece kalıp döndüğümüzü söyleyen sahtekarlar olduğunu belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"(Onlara)Sevdamızın bir gecelik değil ömürlük olduğunu ikazla bildirmek, küçük akıllarıyla, dönek şahsiyetleriyle, çürük siyasetleriyle mesafe alamayacaklarını, bizimle de boy ölçüşemeyeceklerini söylemek isterim." 

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