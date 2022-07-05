Dolar
16.98
Euro
17.39
Altın
1,767.38
ETH/USDT
1,084.00
BTC/USDT
19,388.00
BIST 100
2,370.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu mevkiinde orman yangını meydana geldi.
logo
Politika

MHP, "Geleceğin Ekonomi Vizyonu" ile "Türk Kuşağı: Türkiye'nin Büyük Stratejisi" kitapları hazırladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Geleceğin Ekonomi Vizyonu, ekonomiye bakışımızı milli, manevi ve ahlaki açılardan temellendirip bir yol haritası belirlemiş, bu kapsamda teorik ve politik öneriler ve önermeler setini ihtiva etmiştir." dedi.

Mehmet Tosun   | 05.07.2022
MHP, "Geleceğin Ekonomi Vizyonu" ile "Türk Kuşağı: Türkiye'nin Büyük Stratejisi" kitapları hazırladı

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince "Geleceğin Ekonomi Vizyonu" ile "Türk Kuşağı: Türkiye'nin Büyük Stratejisi" adlı kitapların hazırlandığını duyurdu.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, değerli bir çalışmanın, fedakar bir çabanın, göz nuru bir emeğin mahsulü olan eserlerin tamamlanmış olmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Zamanlarını ayırıp sabırla çalışan, bilgi, birikim ve tecrübelerini cömertçe paylaşan hocalara, çalışma etaplarının koordinasyon görevini üstlenen MHP AR-GE'sine teşekkür eden, tebriklerini ileten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Geleceğin Ekonomi Vizyonu, ekonomiye bakışımızı milli, manevi ve ahlaki açılardan temellendirip bir yol haritası belirlemiş, bu kapsamda teorik ve politik öneriler ve önermeler setini ihtiva etmiştir. Ekonomik meselelere yeni bir yorum, yeni bir soluk getirilmiştir. 'Türkiye'nin Büyük Stratejisi' ise fikri tasavvurumuza gerçekçi, felsefi ve stratejik bir derinlik katmış, önümüzdeki risk ve tehditleri sorumlu ve milli bir akılla ele alıp kapsamlı şekilde değerlendirerek muhtemel ve muhkem bir geleceğin koordinatlarını çizmiştir. Her iki esere hakim olan müstesna analiz ve düşüncelerin, ülkemizin içinde bulunduğu yüksek mücadele ruhuna, parlak geleceğimizin inşa şuuruna, sorunlara karşı çare ve çözüm üretme arayışlarına muteber nitelikli destek sağlayacağından kuşkum yoktur. Hayırlı olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adnan Oktar suç örgütünden, firari kardeşler yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar ve şair Erdem Bayazıt'ı vefatının 14. yılında andı
Sağlık-Sen'den "toplu sözleşme ikramiyesi" açıklaması
Emniyet Genel Müdürlüğünden sahte parayla ilgili videolu uyarı
Başbağlar'da katledilen 33 sivil törenle anıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar ve şair Erdem Bayazıt'ı vefatının 14. yılında andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar ve şair Erdem Bayazıt'ı vefatının 14. yılında andı

MHP, "Geleceğin Ekonomi Vizyonu" ile "Türk Kuşağı: Türkiye'nin Büyük Stratejisi" kitapları hazırladı

Bahçeli: Orman yakanlarla mücadele etmek amacıyla idam cezası tartışmalarını çok yararlı görüyorum

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 24,3 millyon lira tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci: 24,3 millyon lira tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor
Milli Eğitim Bakanı Özer: Ülkemizdeki tüm okullarımızda, kütüphanesi olmayan hiçbir okul yok. Bu çok önemli

Milli Eğitim Bakanı Özer: Ülkemizdeki tüm okullarımızda, kütüphanesi olmayan hiçbir okul yok. Bu çok önemli
Türkiye'deki kütüphanelerde kitap sayısı 70 milyona ulaştı

Türkiye'deki kütüphanelerde kitap sayısı 70 milyona ulaştı