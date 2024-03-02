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Politika

MHP 17 Mart'taki kurultaya hazırlanıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 17 Mart Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek 14. Olağan Büyük Kurultayına hazırlanıyor.

Esin Işık  | 02.03.2024 - Güncelleme : 02.03.2024
MHP 17 Mart'taki kurultaya hazırlanıyor

Ankara

MHP, bir yandan 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim kapsamında saha çalışmalarını sürdürürken diğer yandan kurultayla ilgili hazırlıklarına devam ediyor.

Kurultay kapsamında ilçe kongrelerini 27 Eylül'de, il kongrelerini ise 18 Kasım'da tamamlayan parti, yerel seçimden 14 gün önce yapacağı kurultayda Genel Başkan ile 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve 9 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulunu (MDK) seçecek.

Slogan ve teması "Ülke için var olduk, bir ülküye yar olduk. Ülkeye sevda, ülküye yemin" ve "Ülkümüz ömür boyu candan öte" olarak belirlenen kurultayın ardından MYK içinden 15 üyenin yer aldığı Başkanlık Divanı oluşturulacak.

Kurultayda ayrıca 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyesi de seçilecek.

Bahçeli'den teşekkür

Alınan bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Bahçeli, kurultay öncesi geçen hafta perşembe günü son kez düzenlenen MYK ve MDK toplantısında, bir önceki kurultayın ardından bugüne kadar yapılan çalışmalar ile genel seçim çalışmaları kapsamında yapılan "Adım Adım 2023 ilçe ilçe Anlatma ve Aydınlatma" programları ile yerel seçim çalışmaları kapsamında "2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu" temasıyla yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Bahçeli, MYK ve MDK üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.



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