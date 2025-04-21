MHP, Bahçeli'nin yürüyüş esnasındaki görüntülerini paylaştı
Milliyetçi Hareket Partisi tarafından, genel başkan Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı sırada çekilen videosu paylaşıldı.
Ankara
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli'nin yürüyüş görüntüleri, "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var." notuyla yer aldı.
Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var.. pic.twitter.com/MwsqtaNiQN— MHP (@MHP_Bilgi) April 21, 2025
Video, Ali Aksoy'un seslendirdiği "Altaylardan Tuna'ya" şarkısı eşliğinde paylaşıldı.
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