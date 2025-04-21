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Politika

MHP, Bahçeli'nin yürüyüş esnasındaki görüntülerini paylaştı

Milliyetçi Hareket Partisi tarafından, genel başkan Devlet Bahçeli'nin yürüyüş yaptığı sırada çekilen videosu paylaşıldı.

Fatma Sevinç Çetin  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
MHP, Bahçeli'nin yürüyüş esnasındaki görüntülerini paylaştı

Ankara

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli'nin yürüyüş görüntüleri, "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var." notuyla yer aldı.

Video, Ali Aksoy'un seslendirdiği "Altaylardan Tuna'ya" şarkısı eşliğinde paylaşıldı.

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