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Politika

Meclis'te müşavir atamalarına yeni kriterler

Meclis idari teşkilatında görev yapan genel sekreter yardımcıları ile birim başkanları, görevden alınmaları halinde 2 yıl kesintisiz görev yapma şartını taşımaları halinde şahsa bağlı müşavirlik kadrolarına atanabilecek.

Aykut Yılmaz  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
Meclis'te müşavir atamalarına yeni kriterler

TBMM

TBMM Genel Kurulunda dün kabul edilen 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'la, Meclis'teki müşavirlik atamalarına ilişkin de yeni düzenlemeye gidildi.

Düzenlemeyle, TBMM idari teşkilatında müşavirlik kadrolarına yapılacak atamalarda sınırlamalar getirildi ve bazı şartlar konuldu.

Kanun'un 70. maddesiyle yapılan düzenleme kapsamında, TBMM idari teşkilatında görev yapan başkan yardımcıları görevden alındıklarında artık şahsa bağlı müşavirlik kadrolarına atanamayacak; şartları karşılaması halinde idari uzman kadrolarına atanacak.

İdari teşkilatta görev yapan genel sekreter yardımcıları ile birim başkanlarının görevden alınmaları halinde, şahsa bağlı müşavirlik kadrolarına atanmaları en az 2 yıl kesintisiz görev yapmış olma şartına bağlandı.

Mevcut uygulamada başkanlığa atananlar, atandıkları anda müşavirlik hakkı elde ederken bundan böyle 2 yıl çalışmadan bu hakkı elde edemeyecek.

Başkan yardımcıları ise görevden alındıklarında müşavir kadrosu yerine uzman kadrosuna atanacak.

- Mülakatsız personel alımı

Öte yandan TBMM idari teşkilatında hayata geçirilen yeni uygulamalar kapsamında aralık ayı içinde bahçıvan, aşçı, garson, şoför ve temizlikçi gibi 22 farklı ünvanda alımı yapılan personel, mülakata tabi tutulmaksızın, noter huzurunda kura usulüyle belirlenmişti.

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