Kurtulmuş: Batı, içindeki bu kirli siyasileri temizlemedikçe asla gerçek demokrasiye ulaşamayacak
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Wilders'ın paylaşımına ilişkin, "Batı, içindeki bu kirli siyasileri temizlemedikçe asla gerçek demokrasiye ulaşamayacak." dedi.
Ankara
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Hollanda'nın aşırı sağcı Özgürlük Partisi Başkanı Geert Wilders'a tepki gösterdi.
Kurtulmuş, Twitter'dan, "Avrupa siyasetinin yüzkarası, şeref ve haysiyet yoksunu, İslam ve insanlık düşmanı Geert Wilders'ın Cumhurbaşkanımıza karşı sarf ettiği saldırgan ifadelerini kendisine iade ediyoruz. Batı, içindeki bu kirli siyasileri temizlemedikçe asla gerçek demokrasiye ulaşamayacak." paylaşımında bulundu.
Avrupa siyasetinin yüzkararası, şeref ve haysiyet yoksunu, İslam ve insanlık düşmanı @geertwilderspvv'in Sn. Cumhurbaşkanımıza karşı sarfettiği saldırgan ifadelerini kendisine iade ediyoruz.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) October 25, 2020
Batı, içindeki bu kirli siyasileri temizlemedikçe asla gerçek demokrasiye ulaşamayacak.
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